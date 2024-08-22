Франшиза «Ворон» с Биллом Скарсгардом стартует в РФ 22 августа

22 августа в российских кинотеатрах выходит франшиза «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Скарсгард сыграл в ленте молодого человека по имени Эрик Дрейвен, который вместе с возлюбленной Шелли сбегает из реабилитационного центра.