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test mazurok

1 подписчик
🏖 В Крыму за этот год побывали больше пяти миллионов туристов

🏖 В Крыму за этот год побывали больше пяти миллионов туристов «В январе–октябре 2024 года Крым посетило более 5 млн 587 тысяч туристов.

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