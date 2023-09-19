Шиномонтажную мастерскую приказано убрать в Уссурийске

Шиномонтажная мастерская в районе Сахпоселка в Уссурийске вызвала вопросы у местной администрации. Как выяснили в управлении градостроительства, помещение занимает землю, но разрешения на это никто не давал.
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