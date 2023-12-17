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Почему чайник шумит, когда начинает закипать

Почему чайник шумит, когда начинает закипать

Каждый день миллионы человек на планете Земля наполняют чайник водой и кипятят. Каждый из тех, кто так делал в своей жизни, хотя бы раз задавался вопросом без ответа: почему чайник перед закипанием начинает шуметь? Те, кто хорошо учил в школе физику, возможно даже вспоминают такое страшное слово, как «кавитация», вот только едва ли кто-то помнит детали данного процесса.

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