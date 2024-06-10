Рыночная капитализация Bitcoin превышает рыночную капитализацию трех крупнейших мировых банков.

Аналитики Watcher Guru отметили интересный факт. Если кто-то из инвесторов разочарован отсутствием дальнейшего роста Bitcoin, ему стоит сравнить рыночную капитализацию криптовалюты с ведущими финансовыми компаниями.
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