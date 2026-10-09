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Царьград

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В Екатеринбурге открылась пятая газовая заправка для 300 автобусов

В Екатеринбурге открылась пятая газовая заправка для 300 автобусов

Новая станция на улице Восточной, 5а будет обслуживать жителей города и автобусное предприятие № 2 ЕМУП «Гортранс», парк которого насчитывает 73 газовых автобуса.

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