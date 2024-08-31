Андреапольцам передали свежие фрукты и овощи

Андреапольцам передали продукты по гуманитарной акции «Урожай Верхневолжья – урожай от сердца». Местная администрация отмечает, что свежие овощи и фрукты, а также домашние заготовки были переданы семьям, находящимся в затруднительной жизненной ситуации.