Андреапольцам передали свежие фрукты и овощи

Андреапольцам передали продукты по гуманитарной акции «Урожай Верхневолжья – урожай от сердца». Местная администрация отмечает, что свежие овощи и фрукты, а также домашние заготовки были переданы семьям, находящимся в затруднительной жизненной ситуации.
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