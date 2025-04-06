Прогноз погоды в Крыму на 6 апреля В Симферополе +13 и небольшой дождь В Севастополе +13 и ливеньВ Евпатории +12 и небольшой дождьВ Черноморском +15 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +17 и небольшой дождьВ Ялте +12 и небольшой дождьВ Алуште +14 и небольшой дождьВ Керчи +13 и небольш.