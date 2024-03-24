Индия обеспокоена дружбой России и Китая, но сама может сидеть на нескольких стульях

3 дня назад Как СВО повлияла на отношения России и Индии, почему в Дели обеспокоены дружбой Москвы и Пекина, на чьей стороне выступит Индия при переустройстве мира? На эти и другие вопросы спецкору Pravda.
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