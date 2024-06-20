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Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза и признал, что проблема нелегальной миграции в России существует.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Зачем нам их знания русского языка. Жители другой страны, невоспитанные, агрессивные, ленивые. Пусть у себя живут.
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6 час.
Gennady Sokolovsky
В этом вопросе ВСЁ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, чем просто &quot;Колокольцев осознал&quot;. В данном случае (Колокольцев) является &quot;свадебным генералом&quot; - который сам НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ на &quot;своё&quot; ведомство. Причина - в региональной клановости ВСЕХ управлений полицаев. Самостоятельные такие &quot;УВД коммерческого типа&quot;. Диаспоры/шмиаспоры/кум/сват/брат и так далее - список равен словарю русского языка - БЕСКОНЕЧЕН. Одна из причин - финансовая зависимость от МЕСТНЫХ/региональных бюджетов. Было централизовано - все менты подчинялись Москве и министру. Сейчас система сложнее. Поэтому и полный караул с аттестациями и &quot;персонажами на местах&quot;.
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2 час.
Житель Империи
Похоже диаспоры просрочили платёж…
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35 мин.

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