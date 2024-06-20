Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Gennady Sokolovsky

В этом вопросе ВСЁ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, чем просто "Колокольцев осознал". В данном случае (Колокольцев) является "свадебным генералом" - который сам НЕ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ на "своё" ведомство. Причина - в региональной клановости ВСЕХ управлений полицаев. Самостоятельные такие "УВД коммерческого типа". Диаспоры/шмиаспоры/кум/сват/брат и так далее - список равен словарю русского языка - БЕСКОНЕЧЕН. Одна из причин - финансовая зависимость от МЕСТНЫХ/региональных бюджетов. Было централизовано - все менты подчинялись Москве и министру. Сейчас система сложнее. Поэтому и полный караул с аттестациями и "персонажами на местах".