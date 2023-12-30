В Питере собираются в отряды: Банды мигрантов довели русских до края

Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки Еще не так давно все СМИ трубили о банде подростков-мигрантов, которые за несколько месяцев успели навести шороха в северной столице.
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