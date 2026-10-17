Кадры поражённого российским подводным дроном судна украинского теневого флота у берегов Болгарии. На фото и видео последствия удара российского подводного беспилотного аппарата-камикадзе по сухогрузу под флагом Мальты недалеко от берегов Болгарии, пишут вражеские ресурсы.