Кадры поражённого российским подводным дроном судна украинского теневого флота у берегов Болгарии. На фото и видео последствия удара российского подводного беспилотного аппарата-камикадзе по сухогрузу под флагом Мальты недалеко от берегов Болгарии, пишут вражеские ресурсы.
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