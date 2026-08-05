Как я четыре года судился с банком из-за мошенника-управляющего и вернул 14 миллионов

Вспоминая эту историю, я до сих пор ощущаю смесь горечи и облегчения. Четыре года жизни, потраченные на хождение по судам, бессонные ночи и чувство абсолютной несправедливости — такова была плата за доверие к банковской системе.
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