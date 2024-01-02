«Впервые в расширенном составе»: Сергей Жуков поделился первым фото с новорожденным сыном

В начале декабря 47-летний лидер группы «Руки вверх!» стал отцом в пятый раз Фото: социальные сети Сергей Жуков и Регина Бурд вместе уже 17 лет и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии