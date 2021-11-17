Жанибек Алимханулы: «Мне не нравится драться с бывшими чемпионами – я хочу драться с чемпионами!»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (10-0, 6КО), который уже в эти выходные проведет бой против экс-чемпиона мира Ндама Нджикама в интервью The Ring рассказал о своих ожиданиях: «Он хороший боксер, бывший чемпион мира, я уважаю его.