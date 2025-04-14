Двухэтапная индексация страховых пенсий начнется в РФ с 2026 года

С 2026 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий. Об этом в понедельник, 14 апреля 2025 года, председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, где был утвержден план поддержки старшего поколения до 2030 года.
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