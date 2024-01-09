Родители детей с инвалидностью теперь могут одновременно работать и получать выплаты по уходу

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, который позволит сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего дня, в том числе дистанционно или на дому.
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