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Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

Авария на электроподстанции в Краснодаре привела к отключению светофоров и приостановке движения трамваев

На электроподстанции в Краснодаре произошла авария. Об этом сообщили в мэрии города. В результате инцидента в населенном пункте были отключены светофоры и приостановлено движение трамваев на центральных улицах.

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