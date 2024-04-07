В МЧС предупредили о снегопаде 8 апреля в Новосибирске

На сайте ГУ МЧС по региону опубликован оперативный прогноз на начало второй недели апреля-2024. С 8 апреля в Новосибирске и районах области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, переходящие в мокрый снег.