В МЧС предупредили о снегопаде 8 апреля в Новосибирске

На сайте ГУ МЧС по региону опубликован оперативный прогноз на начало второй недели апреля-2024. С 8 апреля в Новосибирске и районах области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, переходящие в мокрый снег.
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