У мужа Алсу могут быть внебрачные дети – сообщил известный блогер

Алсу и Ян Абрамов. фото: dzen.ruСогласно слухам, это стало причиной окончательного расставания. Блогер Антон Суворкин утверждает, что Ян Абрамов долгое время изменял Алсу – его предполагаемой возлюбленной даже была участница шоу “Холостяк” Екатерина Заворовская.