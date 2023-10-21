Ненастоящий доктор: беглого лже-стоматолога экстрадировали из Сербии в Россию

В Москву из Сербии экстрадировали беглого лже-стоматолога Дмитрия Святковского. Он так хотел получить миллион подъемных по программе «Земский доктор», что купил липовый диплом, справку о прохождении ординатуры и поехал устраиваться на работу в районную больницу в Вологодской области.
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