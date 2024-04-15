Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго»

«Каролина» одержала пятую победу кряду и продолжает борьбу за победу в регулярном чемпионате. В ночь на 15 апреля в Чикаго (штат Иллинойс, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз».