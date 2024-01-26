«Параноидальное и бредовое». В России оценили заявление Киева в Совбезе ООН по сбитому Ил-76 с украинскими пленными

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил на заседании Совета Безопасности международной организации по поводу сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 с украинскими пленными.
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