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Mercedes-Benz C- и Е-класса получат AMG-версии с мотором V8

Mercedes-Benz C- и Е-класса получат AMG-версии с мотором V8

Mercedes-Benz вернет моделям C- и Е-класса двигатель V8. Как сообщает портал Carscoops со ссылкой на собственные источники, «турбовосьмерка» вновь будет устанавливаться на С-Class и E-Class, но такой мотор получат только AMG-версии этих автомобилей.

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