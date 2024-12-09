Службе связи МВД России исполняется 75 лет

История службы связи в системе Министерства внутренних дел берет свое начало с приказа МВД СССР от 10 декабря 1949 года № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР».
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