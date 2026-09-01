Как батька Лукашенко решил проблему с миграцией, и почему его чиновники не крадут

Белоруссия отличается от других стран тем, что там почти нет мигрантов, что объясняется законами.
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Удивляюсь прямо. Одна глупости пишет. Другой, понимающий вроде, вдруг моралистом гнилым оказался.