Bloomberg: Америка стала ведущим поставщиком газа, но потеряла государство

Американская сланцевая добывающая и экспортная отрасли переживают настоящий бум. Огромные инвестиции вложены в перерабатывающую промышленность, морские погрузочные терминалы, многие из которых стоили миллиарды долларов и уже находятся на высокой стадии готовности.