Знаменитый медиум Олег Шепс планирует сменить профессию Елена ГалицкаяЗнаменитый медиум Олег Шепс снова в центре внимания, но на этот раз не связано это с его даром предсказывать будущее или контактировать с потусторонним миром.
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