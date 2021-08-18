Около 40 тыс. произведенных для переписи планшетов останутся у Росстата

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Росстат оставит у себя около 40 тыс. планшетов из 360 тыс. штук, произведенных для Всероссийской переписи населения, которая должна состояться в октябре - ноябре этого года, сообщил ТАСС замглавы ведомства Павел Смелов.