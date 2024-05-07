Полицейские, кадеты, юнармейцы и волонтеры в Мордовии поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МВД по Республике Мордовия, представители Молодежного совета при ведомстве, Общественного совета при МВД и Мордовского республиканского молодежного центра, активисты детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и кадеты МОУ «Средняя школа №8» присоединились к ставшей традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка».