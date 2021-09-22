Команда Луческу потерпела фиаско в Киеве - 0:3!

На стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялся матч за Суперкубок Украины. Трофей разыгрывали чемпион страны киевское «Динамо», которым руководит бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу, и донецкий «Шахтёрборовшийся за титул в ранге вице-чемпиона.