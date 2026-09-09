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Регионы России

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Суд Амстердама разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Суд Амстердама разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Апелляционный суд Амстердама постановил, что Марилио Вердвахтер, кузен бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, может быть допрошен в качестве свидетеля по новый информации, представленной футболистом во время слушания, назначенного на ноябрь 2024 года.

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