Суд Амстердама разрешил допросить соучастника Квинси Промеса по делу о наркотиках

Апелляционный суд Амстердама постановил, что Марилио Вердвахтер, кузен бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, может быть допрошен в качестве свидетеля по новый информации, представленной футболистом во время слушания, назначенного на ноябрь 2024 года.
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