Крым 24 |Z| Все новости Крыма

‼️ Вчера вечером в Чёрном море уничтожили один безэкипажный катер ВСУ, остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы Как сообщает Минобороны России, киевский режим пытался атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Чёрного моря.
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