Более 50 т кабачков купили на московских ярмарках за лето

Ассортимент кабачков на московских ярмарках менялся в течение лета. В начале сезона покупателям предлагали молодые плоды разных сортов, которые обычно употребляют сырыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Пилонам с конными...
- Многофункциональн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым