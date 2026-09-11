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МОСИНФОРМ

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Более 50 т кабачков купили на московских ярмарках за лето

Более 50 т кабачков купили на московских ярмарках за лето

Ассортимент кабачков на московских ярмарках менялся в течение лета. В начале сезона покупателям предлагали молодые плоды разных сортов, которые обычно употребляют сырыми.

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