Второй московский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

Московский аэропорт Шереметьево ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения работы применили ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.
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