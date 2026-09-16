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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговый турнир WTA в 2027-м переедет в Шарлотт

Итоговый турнир WTA со следующего сезона будет проводиться в Шарлотте. Сообщается, что турнир сохранит прописку в Северной Каролине до 2029 года.

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