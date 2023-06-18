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Россия подтвердила свое обязательство перед ОПЕК по стабилизации рынка нефти

Россия подтвердила свое обязательство перед ОПЕК по стабилизации рынка нефти

Россия в 2024 году вновь сократит добычу нефти.Россия подтверждает свою договоренность со странами ОПЕК и независимыми производителями о сокращении добычи нефти для стабилизации мирового рынка, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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