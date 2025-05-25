Вертолёт Путина был в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область

Вертолёт президента России Владимира Путина был в эпицентре масштабной атаки украинских БПЛА в ходе его визита в Курскую область 20 мая, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия 24».
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