Адвокат Меткина: старший сын Копайгородских взял под опеку братьев и сестер

Старший сын супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской Давид взял под временную опеку своих малолетних братьев и сестер, пока их родители находятся в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о коррупции.
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