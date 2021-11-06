Платошкин о том, почему его больше не приглашают на ТВ

Любопытно, однакоПолитикаПлатошкин о том, почему его больше не приглашают на ТВ автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин долгое время не появлялся на ТВ, хотя в 2018 и до середины 2019 гг.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевОчередной клоун политоЛух, с красной воровской идиологией.АБАлександр БУебок сопливый, хайло заткни.Валерий ФедосеевТы педрило вафельницу захлопни, а то спермой захлебнёшся. Из красножопых макак что-ли будешь? Слушай вафлёр, я на десять лет старше тебя.ГусЕнаПлутошкен плутошкен, иди копать картошку и Сельпо прихватиГНГалина Назаровавам правда не ндравица, товариСЧ?Vyacheslav BachurinКонкретный мудак., желающий, как по пословице: "Каждый презерватив, -мечтает стать дирижаблем".АБАлександр БУебок сопливый, хайло заткни. Сколько же вас долбоебов на работе.Vyacheslav BachurinНедоросль............ты только одно слово выучил? Слово из трёх букв на заборе правильно пишешь? Пообщайся со своими сверстниками, они тебе воспитательных поджопников накидают. Если посмеешь ответить в оскорбительном тоне,- прощайся с компом.ГусЕнаДирижаблем:)))ГНГалина Назаровау тебя пластинку заело НЕуебок НЕсопливый?AIAlex ImenНичего ни у кого не своровал, счетов за рубежом не имеет, недвижимости тоже. И никто не желает вступать с ним в открытые дебаты, поскольку возразить ему нечего.ГусЕнаНа бредятину отвечать сложно.Алексей СафроновВсё правильно, что теперь никто не хочет с πздоболам общаться.Александр ЛисовскийДело не только в этом . Наши СМИ все уже давно холуйские и обслуживают власть . За им постоянно увеличивают субсидии из казны . За год не менее чем на 7 - 8 млрд рублей . По моему только в 2019 им официально снизили 2.5 млрд , но как писали в " Совершенно секретно " там спонсоров немерено . У нас на ТВ и в интернете один из главных вопросов - это Украина и Прибалтика с Польшей , а такие люди как Платошкин больше переживает за свою страну . По этому звать его просто бояться . Сейчас власть ведёт с ними борьбу . Уже разогнали борцов с коррупцией , а 106 коммунистов сидят по тюрьмам или на них завели уголовные дела . То что было сделано с Платошкиным , не мог себе позволить даже фашистский суд на процессе с Димитровым. Не в одном нашем издании нет публикации этого беспрецедентного судилища . Вот и дожили до демократии и счастья за эти 30 лет .Забир ХалимовОдин из самых умных политиков России.ГусЕнаЗабирайГНГалина НазароваПригласи его к себеСергейКапиталисты, Путин и жиды его боятся... Он, для них,осиновый кол...Виктор ВасиленкоВерно сказано , он их приговор ...ГусЕнаСколько ж врагов у Плутошки...А еще Югославы:)))Алексей СафроновО да! Такой же "приговор", как шут Зе приговорил Порошенко 😄ГНГалина НазароваКол у тебя в жопе, паренек....с того то ты тут так и взвизгиваешьАлександрБалабол обыкновенный.СергейЭто твой Путин.. такой.. Спроси его, что он выполнил из того, что обещал народу.., ради того..,чтобы забраться на трон...и какую чушь несет сейчас..АлександрПутин ничего не обещал,кроме выпонения Конституции и законов России. И вполне с этим справляется. Платошкин обещает невыполнимое. Да и нет в его программе никакого социализма.ГусЕнаА что выполнил Плутошкен? А ЧТО мешает организовать в отдельно взятой области Новый сосиализмь"? Например, в Саратовской. Построить совхоз " Без лосей" и тама строить и строить?Георгий КорневА почему тогда конституция не выполняется? По конституции пенсия пенсионерам должна индексироваться. Там не указано, что только не работающим. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется. Гарант молчит. Цена его обещаниям.АлександрКонституция выполняется.В ней сказано "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом." Ничего не говорится о величине этой индексации. Она определяется федеральным законом. http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/rabotayushhim-pensioneram/pochemu-ne-indeksiruyut-i-s-kakogo-goda/Александр ЛисовскийПлатошкин у власти не был , а Путин клялся что пока он у власти пенсионный возраст трогать не будет . Эта прямая ложь , ну а поднятие экономики и прочие сказки для буратин слышим постоянно . Почему то жители стран , где президенты всегда виноваты , живут гораздо лучше , чем той где он всегда прав. Нашему народу уже столько наобещано ! А ему всё мало .Валентин КравченкоА тв каналы проститутки едросовские.АлександрСмотрите "Красную линию".Кто мешает?Там и Зюганов с Рашкиным,и старые хорошие советские фильмы.ГусЕнаА у Плутошкена одна ШМАРА. Сельпо.Арсен МежлумовКто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто телеканалы кормит, тех они и обслуживают.Александр ЛисовскийВсё ТВ , как и СМИ , да и всю российскую "Культуру " захватила , ещё в конце 80 годов свора сионистов и они работают на своих " денежных мешков" , которые управляют страной. ....... .......... .. Есть такой анекдот : попал человек в ад и ему показывают грешников кипящих в котлах . У одного котла крышка завалина камнями ! - Ему объясняют : тут сидят евреи - стоит вылезти одному и он вытащит всех остальных . А рядом котёл совсем без крышки - тут сидят русские . Если вылезет кто - то , остальные его мигом затянут назад. Вот так мы и живём , читая всяких Александров и уродливых, закрытых лица тряпками старушек.Владимир ПогодинДайте дорогу, Платошкину! А вы козлы молчите...боитесь правду! Зато либерестня на всех каналах...развели тут "пятую колону"!ГусЕнаДа даже дорожку постелим. Совхоз " Новый сосиализмь без лосей". Слабо?Александр ЛисовскийЭта дрянь , тут и родилась искусственным зачатием от ельциноидов .ИванРуководство канала НЕ хочет его видеть, а мы НЕ хотим видеть Эрнста и хохлов русофобов, которым руководство канала каждый день предоставляет трибуну, где они обсерают Россию и ведут Гебельсовскую пропаганду против её народа.Villi sherbakА фамилии обсирающих и проводящих геббельсовскую пропаганду не соизволите назвать. А то кроме общих слов у Вас ни чего нет. Я с удовольствием смотрю Михалкова, где в его передачах есть глубокий анализ происходящего, есть факты и конкретные фамилии и в этом особое отличие Платошкина от Михалкова.ИванЗавидую тем, кто Малахова смотрит, да ещё и с удовольствиемАрсен МежлумовНе завидуйте идиотам.Александр ЛисовскийАналитиков у нас уйма , а борцов за правое дело по пальцам пересчитать. Когда то Гафт очень точно описал эту "компанию " .. ... " РОССИЯ СЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗУД - ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ ".ГНГалина НазароваВаня, а ты тут что вумный буй с припаянной головой?ИванГаЛЯ,а ТЫ тут что самая умная ПИ...с Отбитой головой?ИванИдиотам легко живётся...Виктор ВасиленкоВласть в лице Платошкина чувствует опасность , поэтому он подвергается репрессиям ...Ritchie BlackmoreПонятно, что Платошкин не альтернатива гаранту, равно, как и Грудинин. Но!!!!!!!!!!!!! Прессинг обоих говорит о многом... Вот поэтому боты и думают, что альтернативы "нет"ГусЕнаЭто каким? Подстилку свою в Думу протащил?Арсен МежлумовЗато в фаворе оказались бывшая кандидат в Президенты РФ мадам с низкой социальной ответственностью - Ксения Собчак (видимо в Кремле её посчитали достойной альтернативой действующему гаранту!) и её мамаша - Нарусова Людмила Борисовна. Вот уж где политическая блевотина, так блевотина!ВиталийВидел я вашего Платошкина несколько раз на НТВ (далеко не вчера). Его даже из студии удаляли. Неприятный тип. Поведение вызывающее, недипломатическое. Хорошо, что его спрятали. Один он прав, остальные - никто.Ritchie BlackmoreПро приятных типов при власти и распиле ничего не скажете?ВиталийА вы с кем-то из властных конкретно общались или впечатление со слов? В любой семье не без урода. Но мне везло на хороших компетентных людей самого высокого ранга. Везде надо работать, а не брехню строчить, брюзжа ненавистью. Захлебнуться можно.Ritchie BlackmoreСамого высокого ранга-это интересно. Кто ж такие? И где я говорил, что не надо работать? Вы про "успехи" и "достижения" расскажите... Впечатления не со слов, а по их "делам".Ritchie BlackmoreДа! Конкретнее можно расшифровать Ваше дежурное "брехню строчить"? Ходить кругами Вы научились. Отличным пособием этого послужили уже 17!!! прямых линий. В усвоении материала "наводить тень на плетень" Вы преуспели. Почерк Вам подобных одинаков... Вы все как сиамские близнецы, все как на ладони-боты!ВиталийВо первых, подобных мне нет, все мысли авторские, советниками не пользуюсь. Во вторых, я пенсионер. Всё, чего достиг, - уже история. В людях очень разбираюсь, не контактируя, по нескольким слова, безошибочно. Ваша демагогия будет безрезультатна, если вы не перейдёте от пустобрехства к конкретным материализованные действиям. Польза должна быть от вашего присутствия в обществе. Или защищаться от вас надо, как от ковида. Трутни короче вы. А ваш кумир - без будущего.Ritchie BlackmoreЯ и говорю-кругами ходите как глушёный окунь. И про пустобрёхство наших сказочников опять "забыли" поведать. Где от Вас конкретика? И про "достижения" от Вас не слова. Как же так, кому поклоны бьёте, наивный? И где я говорил, что Платошкин мой кумир? Брехня исходит от Вас. Сплошная брехня. Пустозвон Вы. Типичный пустозвон.Ritchie BlackmoreПОВТОРЯЮ! Да! Конкретнее можно расшифровать Ваше дежурное "брехню строчить"? Вы, видимо, опять "упустили"ВиталийОтсутствие конкретики у моих оппонентов и есть причина невразумительные контрвыпадов. Напрямую спрашиваю: что вы полезное сделали для общества? Вдруг вас завтра не станет, что оставите после себя из достижений своей деятельности? Вопрос не дежурный. Есть чем гордиться?ГусЕна+++Ritchie BlackmoreВы на самом деле такой глупый или придуриваетесь? Где конкретика от Вас, пустомеля? Вы ляпнули, я просил пояснить Ваши слова. В ответ от Вас "вода" Вы чего здесь комедию разыгрываете, Петрушка?Александр ЛисовскийА интересно - этим людям " высокого ранга " тоже везло на их собеседника ? Читая всю эту ахинею , особенно про работу , поражаешься вашей нескромностью . Интересно , где это вы так наработали , что бы тут кого то поучать. / Сноску на векипедию /Александр ЛисовскийВИТАЛИЙ - ..... "Ваша демагогия будет безрезультатна, если вы не перейдёте от пустобрехства к конкретным материализованные действиям. Польза должна быть от вашего присутствия в обществе " . ... .... ВОТ конкретно , человек интересуется ( при поддержки бабы с намордником ) ЧТО Вы сделали для общества . Может канал прорыли , или ракету на Марс запустили . Он ведь общается с "компетентных людей самого высокого ранга. " и это его уже характеризует . А что Вас ?ВиталийЯ написал только то, что считаю возможным. По поводу собеседника: рабочие контакты это были, и не качестве просителя. Что-то где-то я уже писал схематично о себе, повторяться не буду. Не всё можно знать. Но вы как-то с вашей мадам (поздно разглядел фотку на смартфоне, вообще не стал бы общаться) категорически уходите от моих вопросов: какая от вас польза обществу? Или сейчас модно кому-то на хвост прилипнуть? Если что - поменять флаг. Временные лидеры сейчас везде.Ritchie BlackmoreЯ так подозреваю, что Вы на самом деле глупы. Некоторые здесь намеренно идиотами прикидываются, но Вы идиот по жизни! Общение с пустышкой заканчивается.Евгений КузнецовПотому что власть его боится.Платошкин-лидер КПРФ и кандидат в президенты-вот страшный сон власть имущих.Потому и гнобят.Алексей СафроновДа-да, два извечных могильщика капитализма! Их теперь все бояться 🤪Villi sherbakВ начле он появляясь на ток-шоу у Норкина производил неплохое впечатление своими высказываеиями, но спустя не которое время, пообвыкнув, начал вести себя хамовато по отношению к своим оппонентам, зачастуюпереходя с оскорблениями на личности. Одним словом самовлюбленный в себя тип оказался. А когда начал еще распевать голосом куплеты некоторых псен своим неприятным и мерзким по сути голосом, стало не приятно видеть это чудо в перьях на экране телевизора.Евгений КузнецовМолодец-свои 30 серебрянников заработалАлександр ЛисовскийДа Вы что - это всё у них идёт от души и бесплатно . Какая душа такие и деньги.Александр ЛисовскийДа они там наглеют все . Наверно место такое . Соловьёв напялит сталинский фрак и строит из себя русско - еврейского патриота . А сам домик свой в Италии сдаёт поквартирно . Если ещё несколько лет назад вы могли зарегистрировавшись зайти на сайт налоговой службы РФ , то теперь везде всё позакрывали и узнать , как эти патриоты обворовывают страну не разрешают . Борются таким образом с "агентами " Скоро всех перелётных птиц начнут отстреливать , как агентов.НАНаталья АндросоваТелевидение все подчинено действующей власти,поэтому и не приглашают грамотного образованного человекаVilli sherbakМне бы очень готелось собрать воедино все спетые им на ток-шоу песенки и дать их послушать его сторонникам в течении получаса. Думаю психическое воздействия его голоса довело бы их быстро до палаты № 6. А на шоу таких грамотных хоть пруд пруди, но Вы их не замечаете. А не замечаете потому что он такой же как и Вы обиженные жизнью.Александр ЛисовскийЛучше промолчать и показаться дурачком , нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений . Он правильно сделал , что ушёл оттуда САМ. Я думаю наступит время когда содержание этих шоу будет транслироваться на заборах.Алексей СафроновНичего себе Пустышкин рожу отьел в "тюрьме"! Скоро обгонит вождя коммунистов Зю и чебуРашкина, который в отличии от зека-каляна, всё чаще мелькает на экранах ТВ😀Евгений КузнецовТы еще жив-ролль вонючий?Сколько же от тебя вони?Алексей СафроновКузя, оказывается и ты умеешь приподнять заднюю ногу, чтоб испражниться"против вет"!?😀Евгений КузнецовТакое дерьмо как ты даже короновирус не берет-брезгует.ГусЕнаХаха" Пустышкин":))) ЗачОт по остроумию.Ritchie BlackmoreНе нужно с словам "сафроновой" и прочих ботов на цепи относиться серьёзно. Этот мусор сам себе не принадлежит.Александр ЛисовскийК некоторым старость приходит с мудростью , а к Сафронову видно она пришла в одиночестве . За всё время , кроме грязной клеветы , на всё что связано с советской властью и людей её отстаивающих я другого у него не читал . Он видно подписан , только по этой тематике.Sergey PalkinТрусливая власть боится правды и конкуренцииВладимир СВКонечно же Власть боится Платошкина .. Дали пятак ни за что ( процесс до того лживый , что войдет во все учебники по Юриспруденции как НЕ надо работать юристам) , и конечно же именно поэтому не пускают на ТВ... Хотя таким рожам как сытин , постоянно гадящим на Страну - вход как говорится без проблем.. Вот уже много лет ... .Александр ПетровКаждый день идет Воскресный вечер Соловьева ))Ritchie Blackmore"Замечательная" " передача" с ведущим "патриотом"! " ...Но шли года, Соловьев стал многодетным отцом, обзавелся Итальянским гражданством, Итальянской виллой за много миллионов долларов и перевез всех своих детей в Европу. Сильно похудев стал вести разговоры о плохой Европе и хорошей России..."АлександрИ чем это плохо?Умный ведущий,умные гости.Александр ПетровВыложите другой снимок этот не увеличивается прочитать невозможноАлександрУ Соловьёва нет итальянского гражданства и детей своих он никуда не перевозил.Не надо врать. https://zen.yandex.ru/media/thestarstruck/vladimir-solovev-otec-vosmeryh-detei-kak-vygliadiat-suprugi-i-deti-izvestnogo-televeduscego-6019b712f80f5c59daaae1b6Леонид АлексеевДа на фуй кому нужен этот недалёкий демагог Пальтошкин!Нашли тоже "президента России"!!Скорее это "резидент ЦРУ в России"!!!Шёл бы лучше в гинекологи,больше пользы было бы от него!!!Виктор МарченкоОн многим нужен, кроме таких, как ты лизоблюдов.Леонид АлексеевВитюня!Так забирай его себе нафуй!Будешь целовать его "святой" анус!!ГусЕнаБерите. И Сельпошку его прихватите.ЮСЮдкевич СергейОн был хорошим историком, но отвратительным политиком.Юрий Кушнаревдаже Платошкина,человека явно не революционера,эта сучья власть боится.Ritchie BlackmoreВ десятку! Приятно встретить разумного человека в Вашем лице!Лирина Полесская (Вяткина)Хочу Платошкина !!!ВиталийВ каком смысле?Лирина Полесская (Вяткина)Хочу Платошкина видеть, слышать, воспринимать, реагировать, анализировать, а , может, и покритиковать !ВиталийУспехов!Лирина Полесская (Вяткина)А главное---его " Новый социализм " ! Социализм---это ЛУЧШЕЕ, что может быть на Земле для человечества !Серж ПрологовКто тебе - припездолочи, это сказал?Комментировать
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