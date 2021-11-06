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Платошкин о том, почему его больше не приглашают на ТВ

Платошкин о том, почему его больше не приглашают на ТВ

автор - Сторонник Платошкина Николай Платошкин долгое время не появлялся на ТВ, хотя в 2018 и до середины 2019 гг.

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Валерий Федосеев
Очередной клоун политоЛух, с красной воровской идиологией.
Александр Б
Уебок сопливый, хайло заткни.
Валерий Федосеев
Ты педрило вафельницу захлопни, а то спермой захлебнёшся. Из красножопых макак что-ли будешь? Слушай вафлёр, я на десять лет старше тебя.
ГусЕна
Плутошкен плутошкен, иди копать картошку и Сельпо прихвати
Галина Назарова
вам правда не ндравица, товариСЧ?
Vyacheslav Bachurin
Конкретный мудак., желающий, как по пословице: "Каждый презерватив, -мечтает стать дирижаблем".
Александр Б
Уебок сопливый, хайло заткни. Сколько же вас долбоебов на работе.
Vyacheslav Bachurin
Недоросль............ты только одно слово выучил? Слово из трёх букв на заборе правильно пишешь? Пообщайся со своими сверстниками, они тебе воспитательных поджопников накидают. Если посмеешь ответить в оскорбительном тоне,- прощайся с компом.
ГусЕна
Дирижаблем:)))
Галина Назарова
у тебя пластинку заело НЕуебок НЕсопливый?
Alex Imen
Ничего ни у кого не своровал, счетов за рубежом не имеет, недвижимости тоже. И никто не желает вступать с ним в открытые дебаты, поскольку возразить ему нечего.
ГусЕна
На бредятину отвечать сложно.
Алексей Сафронов
Всё правильно, что теперь никто не хочет с πздоболам общаться.
Александр Лисовский
Дело не только в этом . Наши СМИ все уже давно холуйские и обслуживают власть . За им постоянно увеличивают субсидии из казны . За год не менее чем на 7 - 8 млрд рублей . По моему только в 2019 им официально снизили 2.5 млрд , но как писали в " Совершенно секретно " там спонсоров немерено . У нас на ТВ и в интернете один из главных вопросов - это Украина и Прибалтика с Польшей , а такие люди как Платошкин больше переживает за свою страну . По этому звать его просто бояться . Сейчас власть ведёт с ними борьбу . Уже разогнали борцов с коррупцией , а 106 коммунистов сидят по тюрьмам или на них завели уголовные дела . То что было сделано с Платошкиным , не мог себе позволить даже фашистский суд на процессе с Димитровым. Не в одном нашем издании нет публикации этого беспрецедентного судилища . Вот и дожили до демократии и счастья за эти 30 лет .
Забир Халимов
Один из самых умных политиков России.
ГусЕна
Забирай
Галина Назарова
Пригласи его к себе
Сергей
Капиталисты, Путин и жиды его боятся... Он, для них,осиновый кол...
Виктор Василенко
Верно сказано , он их приговор ...
ГусЕна
Сколько ж врагов у Плутошки...А еще Югославы:)))
Алексей Сафронов
О да! Такой же "приговор", как шут Зе приговорил Порошенко 😄
Галина Назарова
Кол у тебя в жопе, паренек....с того то ты тут так и взвизгиваешь
Александр
Балабол обыкновенный.
Сергей
Это твой Путин.. такой.. Спроси его, что он выполнил из того, что обещал народу.., ради того..,чтобы забраться на трон...и какую чушь несет сейчас..
Александр
Путин ничего не обещал,кроме выпонения Конституции и законов России. И вполне с этим справляется. Платошкин обещает невыполнимое. Да и нет в его программе никакого социализма.
ГусЕна
А что выполнил Плутошкен? А ЧТО мешает организовать в отдельно взятой области Новый сосиализмь"? Например, в Саратовской. Построить совхоз " Без лосей" и тама строить и строить?
Георгий Корнев
А почему тогда конституция не выполняется? По конституции пенсия пенсионерам должна индексироваться. Там не указано, что только не работающим. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется. Гарант молчит. Цена его обещаниям.
Александр
Конституция выполняется.В ней сказано "В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом." Ничего не говорится о величине этой индексации. Она определяется федеральным законом. http://pensiya.molodaja-semja.ru/straxovaya-pensiya/rabotayushhim-pensioneram/pochemu-ne-indeksiruyut-i-s-kakogo-goda/
Александр Лисовский
Платошкин у власти не был , а Путин клялся что пока он у власти пенсионный возраст трогать не будет . Эта прямая ложь , ну а поднятие экономики и прочие сказки для буратин слышим постоянно . Почему то жители стран , где президенты всегда виноваты , живут гораздо лучше , чем той где он всегда прав. Нашему народу уже столько наобещано ! А ему всё мало .
Валентин Кравченко
А тв каналы проститутки едросовские.
Александр
Смотрите "Красную линию".Кто мешает?Там и Зюганов с Рашкиным,и старые хорошие советские фильмы.
ГусЕна
А у Плутошкена одна ШМАРА. Сельпо.
Арсен Межлумов
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто телеканалы кормит, тех они и обслуживают.
Александр Лисовский
Всё ТВ , как и СМИ , да и всю российскую "Культуру " захватила , ещё в конце 80 годов свора сионистов и они работают на своих " денежных мешков" , которые управляют страной. ....... .......... .. Есть такой анекдот : попал человек в ад и ему показывают грешников кипящих в котлах . У одного котла крышка завалина камнями ! - Ему объясняют : тут сидят евреи - стоит вылезти одному и он вытащит всех остальных . А рядом котёл совсем без крышки - тут сидят русские . Если вылезет кто - то , остальные его мигом затянут назад. Вот так мы и живём , читая всяких Александров и уродливых, закрытых лица тряпками старушек.
Владимир Погодин
Дайте дорогу, Платошкину! А вы козлы молчите...боитесь правду! Зато либерестня на всех каналах...развели тут "пятую колону"!
ГусЕна
Да даже дорожку постелим. Совхоз " Новый сосиализмь без лосей". Слабо?
Александр Лисовский
Эта дрянь , тут и родилась искусственным зачатием от ельциноидов .
Иван
Руководство канала НЕ хочет его видеть, а мы НЕ хотим видеть Эрнста и хохлов русофобов, которым руководство канала каждый день предоставляет трибуну, где они обсерают Россию и ведут Гебельсовскую пропаганду против её народа.
Villi sherbak
А фамилии обсирающих и проводящих геббельсовскую пропаганду не соизволите назвать. А то кроме общих слов у Вас ни чего нет. Я с удовольствием смотрю Михалкова, где в его передачах есть глубокий анализ происходящего, есть факты и конкретные фамилии и в этом особое отличие Платошкина от Михалкова.
Иван
Завидую тем, кто Малахова смотрит, да ещё и с удовольствием
Арсен Межлумов
Не завидуйте идиотам.
Александр Лисовский
Аналитиков у нас уйма , а борцов за правое дело по пальцам пересчитать. Когда то Гафт очень точно описал эту "компанию " .. ... " РОССИЯ СЛЫШИШЬ ЭТОТ ЗУД - ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ ".
Галина Назарова
Ваня, а ты тут что вумный буй с припаянной головой?
Иван
ГаЛЯ,а ТЫ тут что самая умная ПИ...с Отбитой головой?
Иван
Идиотам легко живётся...
Виктор Василенко
Власть в лице Платошкина чувствует опасность , поэтому он подвергается репрессиям ...
Ritchie Blackmore
Понятно, что Платошкин не альтернатива гаранту, равно, как и Грудинин. Но!!!!!!!!!!!!! Прессинг обоих говорит о многом... Вот поэтому боты и думают, что альтернативы "нет"
ГусЕна
Это каким? Подстилку свою в Думу протащил?
Арсен Межлумов
Зато в фаворе оказались бывшая кандидат в Президенты РФ мадам с низкой социальной ответственностью - Ксения Собчак (видимо в Кремле её посчитали достойной альтернативой действующему гаранту!) и её мамаша - Нарусова Людмила Борисовна. Вот уж где политическая блевотина, так блевотина!
Виталий
Видел я вашего Платошкина несколько раз на НТВ (далеко не вчера). Его даже из студии удаляли. Неприятный тип. Поведение вызывающее, недипломатическое. Хорошо, что его спрятали. Один он прав, остальные - никто.
Ritchie Blackmore
Про приятных типов при власти и распиле ничего не скажете?
Виталий
А вы с кем-то из властных конкретно общались или впечатление со слов? В любой семье не без урода. Но мне везло на хороших компетентных людей самого высокого ранга. Везде надо работать, а не брехню строчить, брюзжа ненавистью. Захлебнуться можно.
Ritchie Blackmore
Самого высокого ранга-это интересно. Кто ж такие? И где я говорил, что не надо работать? Вы про "успехи" и "достижения" расскажите... Впечатления не со слов, а по их "делам".
Ritchie Blackmore
Да! Конкретнее можно расшифровать Ваше дежурное "брехню строчить"? Ходить кругами Вы научились. Отличным пособием этого послужили уже 17!!! прямых линий. В усвоении материала "наводить тень на плетень" Вы преуспели. Почерк Вам подобных одинаков... Вы все как сиамские близнецы, все как на ладони-боты!
Виталий
Во первых, подобных мне нет, все мысли авторские, советниками не пользуюсь. Во вторых, я пенсионер. Всё, чего достиг, - уже история. В людях очень разбираюсь, не контактируя, по нескольким слова, безошибочно. Ваша демагогия будет безрезультатна, если вы не перейдёте от пустобрехства к конкретным материализованные действиям. Польза должна быть от вашего присутствия в обществе. Или защищаться от вас надо, как от ковида. Трутни короче вы. А ваш кумир - без будущего.
Ritchie Blackmore
Я и говорю-кругами ходите как глушёный окунь. И про пустобрёхство наших сказочников опять "забыли" поведать. Где от Вас конкретика? И про "достижения" от Вас не слова. Как же так, кому поклоны бьёте, наивный? И где я говорил, что Платошкин мой кумир? Брехня исходит от Вас. Сплошная брехня. Пустозвон Вы. Типичный пустозвон.
Ritchie Blackmore
ПОВТОРЯЮ! Да! Конкретнее можно расшифровать Ваше дежурное "брехню строчить"? Вы, видимо, опять "упустили"
Виталий
Отсутствие конкретики у моих оппонентов и есть причина невразумительные контрвыпадов. Напрямую спрашиваю: что вы полезное сделали для общества? Вдруг вас завтра не станет, что оставите после себя из достижений своей деятельности? Вопрос не дежурный. Есть чем гордиться?
ГусЕна
+++
Ritchie Blackmore
Вы на самом деле такой глупый или придуриваетесь? Где конкретика от Вас, пустомеля? Вы ляпнули, я просил пояснить Ваши слова. В ответ от Вас "вода" Вы чего здесь комедию разыгрываете, Петрушка?
Александр Лисовский
А интересно - этим людям " высокого ранга " тоже везло на их собеседника ? Читая всю эту ахинею , особенно про работу , поражаешься вашей нескромностью . Интересно , где это вы так наработали , что бы тут кого то поучать. / Сноску на векипедию /
Александр Лисовский
ВИТАЛИЙ - ..... "Ваша демагогия будет безрезультатна, если вы не перейдёте от пустобрехства к конкретным материализованные действиям. Польза должна быть от вашего присутствия в обществе " . ... .... ВОТ конкретно , человек интересуется ( при поддержки бабы с намордником ) ЧТО Вы сделали для общества . Может канал прорыли , или ракету на Марс запустили . Он ведь общается с "компетентных людей самого высокого ранга. " и это его уже характеризует . А что Вас ?
Виталий
Я написал только то, что считаю возможным. По поводу собеседника: рабочие контакты это были, и не качестве просителя. Что-то где-то я уже писал схематично о себе, повторяться не буду. Не всё можно знать. Но вы как-то с вашей мадам (поздно разглядел фотку на смартфоне, вообще не стал бы общаться) категорически уходите от моих вопросов: какая от вас польза обществу? Или сейчас модно кому-то на хвост прилипнуть? Если что - поменять флаг. Временные лидеры сейчас везде.
Ritchie Blackmore
Я так подозреваю, что Вы на самом деле глупы. Некоторые здесь намеренно идиотами прикидываются, но Вы идиот по жизни! Общение с пустышкой заканчивается.
Евгений Кузнецов
Потому что власть его боится.Платошкин-лидер КПРФ и кандидат в президенты-вот страшный сон власть имущих.Потому и гнобят.
Алексей Сафронов
Да-да, два извечных могильщика капитализма! Их теперь все бояться 🤪
Villi sherbak
В начле он появляясь на ток-шоу у Норкина производил неплохое впечатление своими высказываеиями, но спустя не которое время, пообвыкнув, начал вести себя хамовато по отношению к своим оппонентам, зачастуюпереходя с оскорблениями на личности. Одним словом самовлюбленный в себя тип оказался. А когда начал еще распевать голосом куплеты некоторых псен своим неприятным и мерзким по сути голосом, стало не приятно видеть это чудо в перьях на экране телевизора.
Евгений Кузнецов
Молодец-свои 30 серебрянников заработал
Александр Лисовский
Да Вы что - это всё у них идёт от души и бесплатно . Какая душа такие и деньги.
Александр Лисовский
Да они там наглеют все . Наверно место такое . Соловьёв напялит сталинский фрак и строит из себя русско - еврейского патриота . А сам домик свой в Италии сдаёт поквартирно . Если ещё несколько лет назад вы могли зарегистрировавшись зайти на сайт налоговой службы РФ , то теперь везде всё позакрывали и узнать , как эти патриоты обворовывают страну не разрешают . Борются таким образом с "агентами " Скоро всех перелётных птиц начнут отстреливать , как агентов.
Наталья Андросова
Телевидение все подчинено действующей власти,поэтому и не приглашают грамотного образованного человека
Villi sherbak
Мне бы очень готелось собрать воедино все спетые им на ток-шоу песенки и дать их послушать его сторонникам в течении получаса. Думаю психическое воздействия его голоса довело бы их быстро до палаты № 6. А на шоу таких грамотных хоть пруд пруди, но Вы их не замечаете. А не замечаете потому что он такой же как и Вы обиженные жизнью.
Александр Лисовский
Лучше промолчать и показаться дурачком , нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений . Он правильно сделал , что ушёл оттуда САМ. Я думаю наступит время когда содержание этих шоу будет транслироваться на заборах.
Алексей Сафронов
Ничего себе Пустышкин рожу отьел в "тюрьме"! Скоро обгонит вождя коммунистов Зю и чебуРашкина, который в отличии от зека-каляна, всё чаще мелькает на экранах ТВ😀
Евгений Кузнецов
Ты еще жив-ролль вонючий?Сколько же от тебя вони?
Алексей Сафронов
Кузя, оказывается и ты умеешь приподнять заднюю ногу, чтоб испражниться"против вет"!?😀
Евгений Кузнецов
Такое дерьмо как ты даже короновирус не берет-брезгует.
ГусЕна
Хаха" Пустышкин":))) ЗачОт по остроумию.
Ritchie Blackmore
Не нужно с словам "сафроновой" и прочих ботов на цепи относиться серьёзно. Этот мусор сам себе не принадлежит.
Александр Лисовский
К некоторым старость приходит с мудростью , а к Сафронову видно она пришла в одиночестве . За всё время , кроме грязной клеветы , на всё что связано с советской властью и людей её отстаивающих я другого у него не читал . Он видно подписан , только по этой тематике.
Sergey Palkin
Трусливая власть боится правды и конкуренции
Владимир СВ
Конечно же Власть боится Платошкина .. Дали пятак ни за что ( процесс до того лживый , что войдет во все учебники по Юриспруденции как НЕ надо работать юристам) , и конечно же именно поэтому не пускают на ТВ... Хотя таким рожам как сытин , постоянно гадящим на Страну - вход как говорится без проблем.. Вот уже много лет ... .
Александр Петров
Каждый день идет Воскресный вечер Соловьева ))
Ritchie Blackmore
"Замечательная" " передача" с ведущим "патриотом"! " ...Но шли года, Соловьев стал многодетным отцом, обзавелся Итальянским гражданством, Итальянской виллой за много миллионов долларов и перевез всех своих детей в Европу. Сильно похудев стал вести разговоры о плохой Европе и хорошей России..."
Александр
И чем это плохо?Умный ведущий,умные гости.
Александр Петров
Выложите другой снимок этот не увеличивается прочитать невозможно
Александр
У Соловьёва нет итальянского гражданства и детей своих он никуда не перевозил.Не надо врать. https://zen.yandex.ru/media/thestarstruck/vladimir-solovev-otec-vosmeryh-detei-kak-vygliadiat-suprugi-i-deti-izvestnogo-televeduscego-6019b712f80f5c59daaae1b6
Леонид Алексеев
Да на фуй кому нужен этот недалёкий демагог Пальтошкин!Нашли тоже "президента России"!!Скорее это "резидент ЦРУ в России"!!!Шёл бы лучше в гинекологи,больше пользы было бы от него!!!
Виктор Марченко
Он многим нужен, кроме таких, как ты лизоблюдов.
Леонид Алексеев
Витюня!Так забирай его себе нафуй!Будешь целовать его "святой" анус!!
ГусЕна
Берите. И Сельпошку его прихватите.
Юдкевич Сергей
Он был хорошим историком, но отвратительным политиком.
Юрий Кушнарев
даже Платошкина,человека явно не революционера,эта сучья власть боится.
Ritchie Blackmore
В десятку! Приятно встретить разумного человека в Вашем лице!
Лирина Полесская (Вяткина)
Хочу Платошкина !!!
Виталий
В каком смысле?
Лирина Полесская (Вяткина)
Хочу Платошкина видеть, слышать, воспринимать, реагировать, анализировать, а , может, и покритиковать !
Виталий
Успехов!
Лирина Полесская (Вяткина)
А главное---его " Новый социализм " ! Социализм---это ЛУЧШЕЕ, что может быть на Земле для человечества !
Серж Прологов
Кто тебе - припездолочи, это сказал?

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