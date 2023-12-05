«Не упустит возможности заработать»: музыкальный критик назвал причину возвращения Орбакайте в РФ

Певица планирует выступать на новогодних корпоративах КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал причину возвращения Кристины Орбакайте в Россию.
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