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В Euro NCAP испытали 9 популярных тягачей: кто показал лучшие и худшие результаты по безопасности

В Euro NCAP испытали 9 популярных тягачей: кто показал лучшие и худшие результаты по безопасности

Euro NCAP помогает повышать стандарты безопасности, оценивая и оценивая активные и пассивные показатели безопасности легковых автомобилей на протяжении почти 30 лет, и запустила аналогичную схему рейтинга для легких коммерческих авто в 2020 году.

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