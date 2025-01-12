В Euro NCAP испытали 9 популярных тягачей: кто показал лучшие и худшие результаты по безопасности

Euro NCAP помогает повышать стандарты безопасности, оценивая и оценивая активные и пассивные показатели безопасности легковых автомобилей на протяжении почти 30 лет, и запустила аналогичную схему рейтинга для легких коммерческих авто в 2020 году.
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