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Угонщик танка ВСУ Лихачев сообщил, что ему предложили в польской разведке

Угонщик танка ВСУ Лихачев сообщил, что ему предложили в польской разведке

Спецслужбы Польши предлагали бойцу ВСУ Максиму Лихачеву, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России, заниматься шпионажем в Донбассе.

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