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Царьград

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Тайны Нетаньяху: Политик пообещал возобновить войну в Газе

Тайны Нетаньяху: Политик пообещал возобновить войну в Газе

Израильский премьер вынашивает тайные планы на возобновление боевых действий в секторе Газа.Вскрылась информация о том, что израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху тайно пообещал правительству возобновить войну в секторе Газе.

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