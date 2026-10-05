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Бизнес‑отель "Улитка" с 20-летней историей прекратил работу в Барнауле

Бизнес‑отель "Улитка" с 20-летней историей прекратил работу в Барнауле

Гостиница на улице Короленко, 60, закрылась в конце сентября Бизнес‑отель "Улитка" в Барнауле (ул.

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