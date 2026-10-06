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Татар-информ

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Александр Кержаков: «Рубин» может обыграть «Динамо» в 10-м туре РПЛ»

Александр Кержаков: «Рубин» может обыграть «Динамо» в 10-м туре РПЛ»

Фото: rubin-kazan.ru Бывший нападающий «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором казанский «Рубин» примет московское «Динамо».

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