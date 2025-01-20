"Поезд Победы" прибыл в Санкт-Петербург

Уникальный железнодорожный состав прибыл в Санкт-Петербург. На Витебском вокзале на четыре дня сделал остановку "Поезд Победы" – это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия.
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