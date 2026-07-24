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Царьград

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Совет Федерации утвердил закон о мониторинге цен на продукты

Совет Федерации утвердил закон о мониторинге цен на продукты

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий с 1 января 2027 года осуществлять мониторинг цен на продовольствие от производителя до магазина.

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