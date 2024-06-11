Адвокат заявил о шансе на отправку Попова на СВО для приостановки дела

ТАСС/Сергей Савостьянов Уголовно-процессуальный кодекс России позволяет приостановить расследование дела против бывшего командарма генерал-майора Ивана Попова, который ранее был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.
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