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Несекретные материалы

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На Западе продолжают изучать китайские баржи, которые облегчат вторжение на Тайвань

На Западе продолжают изучать китайские баржи, которые облегчат вторжение на Тайвань

Западные специалисты продолжают разбираться в особенностях недавно представленных китайскими военными десантных барж для высадки на побережье Тайваня, сообщает New York Times.

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